يسرا تتحدث عن ضربها لحلا شيحة: “حقيقي”

متابعة بتجـــــــــــرد: حلت الفنانة يسرا ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في مداخلة عبر تطبيق “زووم” ببرنامج “القاهرة الآن ” الذي تقدمه على فضائية العربية الحدث، حيث وصفت دور الفنانة عبير صبري في مسلسل “خيانة عهد” بأنه من أفضل حالاتها الفنية، كاشفة أن عبير صبري كانت تخشى الدور، ولكنها قامت به بإخلاص وحب وشغف.

وأوضحت يسرا ، أن أجمل مشاهدها كان وهي تواجه أولادها وزوجها بمشاعر ندم، مشيرة إلى أن شقيقتها في المسلسل الفنانة حلا شيحة، نجحت في دورها لدرجة أن الناس كرهتها وهذا نجاح كبير.

وعن مشهد ضربها لحلا قالت: “كنت لازم أبقى قاسية لأنهم أخدوا أعز الناس عندي في حياتي وهو ابني .. ولما ضربت حلا في المشهد ورغم أني بكره أني أضرب حد.. ضربتها بجد والقلم لبس، ومن كل الزوايا وحلا ما علقتش خالص، واستسلمت وما فتحتش بقها، رغم أن المشهد أعيد ست مرات، وانضربت في كل مرة ضرباً حقيقياً”.