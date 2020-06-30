تامر حسني أول مطرب مصري ينضم إلى shaadoowapp ويغني مع جمهوره

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني انضمامه لمنصة shaadoowapp، ليكون بذلك أول مطرب مصري ينضم لها، ويتيح لمتابعيه إمكانية الغناء معه.
وأبرزت المنصة عبر حسابها على “إنستغرام” خبر انضمام تامر حسني لها، بنشر صورة له في صفحتها، واسم الأغنية الأولى التي سيتم طرحها قريباً، لكي يستعد محبوه لتقديمها معه.
وعلقت المنصة على الصورة بقولها: “غني ديو مع النجم تامر حسني قريباً على تطبيق شدو.. كونوا على الموعد شدو النجومية والترفيه”.
وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، أعاد تامر حسني تسجيل عددًا من أغانيه بطبقات موسيقية أدنى من التي هي عليها وذلك حتى تناسب جميع المتابعين الذين يرغبون في الغناء معه.
يذكر أن آخر ظهور فني لنجم الجيل كان من خلال الحفل الذي أقيم على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وعُرض الحفل على قناة ON وقتها.
ويعاد حالياً طرح فيلم “الفلوس” لتامر حسني، والذي رفع من دور العرض بعد غلقها بسبب فيروس كورونا، ورغم ضعف الإقبال على مشاهدة الأفلام في دور العرض السينمائي في الفترة الحالية، إلا أن فيلم تامر احتل المركز الأول في الإيرادات خلال اليومين الأولين لعرضه، ويشارك في الفيلم كل من زينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام.
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