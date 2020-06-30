ميشيل أوباما تمنح بيونسيه جائزة انسانية

متابعة بتجــــــــــرد: فازت النجمة العالمية بيونسيه، البالغة من العمر 38 عاماً، بجائزة الإنسانية خلال حفل توزيع جوائز BET Awards لعام 2020. وقدّمت السيدة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الجائزة لبيونسيه مع مرتبة الشرف، مستشهدة بجهودها الخيرية ونشاطها على المستويات العالمية والوطنية والمحلية.

وأشادت أوباما بكرم روح بيونسيه وحبها لمجتمعها، فضلاً عن تركيزها على الدعوة إلى التحيز ضد العنصرية، إضافة إلى إخلاصها لأطفالها والأحباء الذين تعتز بهم.

وتشمل المساعي الخيرية للمغنية بيونسيه مبادرة BeyGOOD، التي جلبت الإغاثة للبرامج التعليمية، ومساعدة لدولة شرق إفريقيا بوروندي واختبار COVID-19 لمجتمع السود في مسقط رأسها هيوستن.

وأثناء تلقيها الجائزة، قالت بيونسية كلمة عبّرت خلالها عن امتنانها للأشخاص الذين تظاهروا لدعم حركة “حياة السود مهمة” ضد العنصرية ووحشية الشرطة.