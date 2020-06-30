شريف منير يرفض هذا الدور أمام عادل إمام

متابعة بتجــــــــــرد: خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج It’s Show Time على قناة CBC، أكد الفنان شريف منير أنه ليس مغروراً كما يصفه البعض، لكنه لا يهتز عند الوقوف أمام أي ممثل مهما علا قدره، وأنه لا يشغل نفسه بمنافسة فيلم أو مسلسل لفيلمه أو مسلسله في نفس الوقت، وطالما أنه مؤمن بالفيلم، واختار دوره بعناية، فقد يكتسح بدوره أدوار النجوم المتواجدين في نفس الفترة.

وأضاف أنه لو تخيل وقوفه أمام رشدي أباظة مثلاً، فإنه سيكون سعيداً بالتمثيل أمام صرح مثله، وهو ما حدث عندما مثل أمام الفنان عادل إمام في فيلم “عريس من جهة أمنية”.

وكشف منير عن مفاجأة، حيث قال إنه رفض أداء الدور الذي أداه الفنان أحمد سلامة في فيلم “المولد”، رغم أنه كان أمام عادل إمام، ولم يكن هو قد حقق شيئاً يذكر في ذلك الوقت، لكنه لم يشعر بأنه سيستمتع بالوقوف أمام عادل إمام في ذلك الدور، وانتظر سنوات حتى جمعهما “عريس من جهة أمنية”.