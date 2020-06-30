فهرية أفجان تحتفل بذكرى زواجها بصورة وتعليق رومنسي

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الفنانة التركية فهرية أفجان بذكرى زواجها الثالث من النجم التركي بوراك أوزجفيت بطريقتها الخاصة وأحدثت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.

ونشرت صورة من أجواء زفافهما الذي احتفل به الثنائي في أحد الفنادق المطلة على جسر البوسفور بإسطنبول بحضور نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية، وعلقت عليها بجملة رومنسية قصيرة “الحب هو كل شيء.. 29-6-2017” مع ايموجي لقلوب بيضاء، ليرد عليها زوجها النجم المعروف في الوطن العربي بشخصية “كمال” في مسلسل “حب أعمى”، بايموجي لقلب أبيض وألماس.

تفاعل الجمهور وأصدقاء النجمة التركية مع الصورة بشكل واسع ونالت اعجاب أكثر من مليون من متابعيها، وانهالت عليهما التعليقات التي هنأتهما وتمنت لهما دوام الحب والسعادة.

يُذكر أن الثنائي الاشهر في تركيا رزقا بمولودهما الأول كاران العام الماضي، وأحدثت ضجة كبيرة بوسامته وملامحه التي تشبه الى حدّ كبير والده بعد نشر صوره على السوشيال ميديا.