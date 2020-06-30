تغريدة أحزنت الكثيرين.. هل أعلنت عبلة كامل إعتزالها؟

متابعة بتجـــــــــرد: إنتشرت تغريدة من حساب يحمل إسم الممثلة المصريّة عبلة كامل على تويتر يُعلن فيها إعتزالها بالقول: “الحمدلله النهاردة قررت اعتزل الفن نهائياً واتمنى اكون قدمت طول السنين اللي فاتت اعمال هادفة وقدرت ادخل ع قلوبكم السرور”.

ورغم أن التغريدة قد أحزنت عدداً كبيراً من محبّي عبلة كامل لكن البعض أكّد أن الحساب مزيّف ولا تديره عبلة كامل شخصياً، وبقي جدل حقيقة إعتزال الممثلة القديرة يشغل الرأي العام في الساعات الماضية. فهل إعتزلت عبلة كامل فعلاً؟

لا يزال خبر إعتزال كامل غير مُؤكّد بخاصةً أن الأخيرة بعيدة عن التصريحات الإعلاميّة ويصعب الوصول إليها بعدما غيّرت سابقاً جميع أرقام هواتفها، وأشارت نقابة الممثلين في مصر إلى انها لا تمتلك اي معلومات لحسم هذا الجدل.