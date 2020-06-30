مرتفع صخري بملامح ترامب يتحوّل إلى موقع يجذب السياح في تركيا

متابعة بتجـــــــــرد: تحوّل مرتفع صخري في جنوب تركيا إلى نقطة جذب السياح بعدما لوحظ أنه يحمل ملامح وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد بدأ الأتراك بالتوافد إلى بلدة سيليفكا حيث يقع هذا المرتفع الصخري لالتقاط الصور أمامه بعد ملاحظة الشبه القوي بينه وبين ترامب خصوصاً لجهة الشعر والأنف. حتى أن هذا التشابه لفت أنظار عمدة حي بوك دايرماني، مصطفى كايا الذي قال:”هذا التكوين الصخري موجود منذ سنوات. وكان المواطنون يرونه باستمرار لسنوات. ولكن ما أن أصبح ترامب رئيسا حتى بدأ الجميع يلاحظ التشابه بينهما”.

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