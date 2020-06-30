فن ومشاهير

الموت يغيب كارل راينر رائد الكوميديا الأمريكية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي كارل راينر، الذي كان قوة دافعة في الكوميديا الأمريكية ككاتب للتلفزيوني الرائد سيدني سيزر وشريك لميل بروكس ومبدع للمسلسل الكوميدي "ذا ديك فان دايك شو" وشريك في بطولته. 

وقالت جودي ناجي مساعدة راينر لرويترز، الثلاثاء: "توفي الليلة الماضية عن 98 عاما بأسباب طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز".


وظل راينر يؤدي أدوارا صوتية في التسعينات من عمره ولعب دورا رئيسيا في "إذا لم تكن في النعي تناول طعام الإفطار" (إف يو آر نوت إن ذي أوبيت إيت بريكفاست) وهو فيلم وثائقي عن الأشخاص الذين يظلون يعملون حتى التسعينات من أعمارهم.

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وكانت إيستيل زوجة راينر قد توفيت في عام 2008 عن 64 عاما.


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