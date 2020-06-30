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شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أبيض.. أحدث ظهور لـ ريا أبي راشد في شوارع لندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بأحدث ظهور لها في شوارع مدينة لندن البريطانية اليوم، بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.
وظهرت الإعلامية اللبنانية الشهيرة في الصور التي نشرتها منذ قليل، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض بالكامل وتتجول في شوارع لندن، وكتبت "كزدورة صيفية بلندن، نهاركن سعيد".
وعلى جانب آخر، ردت الإعلامية ريا أبى راشد، على شائعات عملية تجميلها التي انتشرت مؤخراً، ونشرت صورة لوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة: "هذا الوجه الذي كان لدي دايما"، حيث يأتي تعليقها بعدما أطلت بلوك مختلف عما تعود عليه الجمهور منها.
وظهرت الإعلامية ريا أبى راشد بملامح متغيرة تماماً بعد وضع مكياج ثقيل جداً، وبدى وجهها غير بسبب خسارة الوزن، وقد تعود جمهورها على إطلالاتها الناعمة بمكياج خفيف، مما جعل جميع متابعيها يتساءلون، هل خضعت لعملية تجميل؟، ولكن ريا ردت بأسلوب غير مباشر ونشرت صورا بعدها بساعات عبر حسابها على إنستجرام وظهرت ملامحها كما هي.
وأشعلت ريا منصات السوشيال ميديا بعد صورها على إنستجرام، وتصدرت محرك البحث الشهير جوجل ضمن قائمة الأكثر بحثا خلال الساعات الماضية بسبب ظن البعض خضوعها لعميلة تجميل في وجهها.
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