شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أبيض.. أحدث ظهور لـ ريا أبي راشد في شوارع لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بأحدث ظهور لها في شوارع مدينة لندن البريطانية اليوم، بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت الإعلامية اللبنانية الشهيرة في الصور التي نشرتها منذ قليل، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض بالكامل وتتجول في شوارع لندن، وكتبت "كزدورة صيفية بلندن، نهاركن سعيد".

وعلى جانب آخر، ردت الإعلامية ريا أبى راشد، على شائعات عملية تجميلها التي انتشرت مؤخراً، ونشرت صورة لوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة: "هذا الوجه الذي كان لدي دايما"، حيث يأتي تعليقها بعدما أطلت بلوك مختلف عما تعود عليه الجمهور منها.