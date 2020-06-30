شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي في أحدث صورة لهما داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج محمد سامي، على مشاركة متابعيه، بصورة جديدة تجمعه مع زوجته الفنانة مي عمر، من داخل صالة الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر الثنائي في الصورة داخل الجيم وهما بمفردهما، من أجل رفع لياقتهما البدنية خلال فترة توقف الأعمال الفنية الحالية، وسرعان ما استقبلا عدد كبير من التعليقات على الصورة من قبل جمهورهما ومتابعيهما.

وعلى جانب آخر، رشح المخرج محمد سامى الفنانة مى عمر فى مسلسل "نسل الأغراب" لتقدم دور الصعيدية لأول مرة فى أحداث المسلسل، ولم يتم التعاقد معها بشكل رسمى حتى الآن، ومن المقرر عرض العمل فى موسم دراما رمضان المقبل، ووافقت مى بشكل مبدئى على الدور الذى عرض عليها.

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ومن ناحية أخرى تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعداداً لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين وأبدوا موافقة مبدئية.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر كانت مشاركتها في مسلسل "الفتوة"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.