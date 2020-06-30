شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: جزمة الجندى اللبنانى أشرف من رؤوس الفاسدين سارقى مال الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم اللبنانى الكبير راغب علامة، مهاجمة السياسيين فى بلاده، قائلا :"دولة حراميي، لعنكم الله جزمة الجندي في الجيش اللبناني ستبقى أشرف من رؤوس الفاسدين المتخومين من سرقة مال الشعب".

وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"دولة حرامية، ويدفع الثمن أبطال الجيش !!!. الحرامي متخومين بالمال الحرام والجندي البطل أصبح محروماً من اللحمة !! دولة العار، لعنكم الله جزمة الجندي في الجيش اللبناني ستبقى أشرف من رؤوس الفاسدين المتخومين من سرقة مال الشعب".



راغب علامة

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وفى سياق آخر هاجم النجم اللبناني راغب علامة، السياسيين والحكومة اللبنانية بسبب تراجع الأوضاع في البلاد بسبب الخلافات السياسية، ووجه رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "الى كل من أوصل بلدنا الرائع الى هذه الحالة المعقدة والصعبة، أقول لكم: لعنكم الله، وسيلعنكم التاريخ، لا تفرحوا بكل ما سرقتوه من الناس ومن الدولة لأن الله بمهل ولا يهمل".

وأضاف الفنان راغب علامة في رسالته القاسية قائلا: "ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأولادكم وأحفادكم. وسيكون لقبكم بعد مماتكم : "مجرمين خونة".

وعلى جانب آخر، قال المطرب اللبنانى راغب علامة انه انتهى من تسجيل بعض الأغاني من ألبوم الجديد مضيفاً أنه يعمل حالياً على مراقبة الوضع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح الأغنيات التى انتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا لطرح هذه الأغانى.

وأوضح علامة لـ"الخليج 365" أن الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، مشيراً إلى أنه أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.