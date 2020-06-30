شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يخفي ملامحه تماما ليتجنب "المصورين".. ويفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو أن يتخفي تماما ويبتعد عن عدسات المصورين التي تعمل دائما علي رصد أدق تفاصيل حياته اليومية، وبالرغم من ذلك إلا أن دي كابريو فشل كون المصورين تتبعوه و التقطوا له العديد من الصور.

التقطت عدسات مصوري "البابارتزي" عدة صور لنجم الأوسكار ليوناردو دي كابريو خلال توجهه لتناول العشاء في أجواء رومانسية بإحدى مطاعم السوشي الفاخرة مع صديقته كاميلا موروني ليلة أمس الاثنين في ماليبو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتاد الثنائي علي التواجد معا أغلب الوقت .



ليوناردو دي كابريو مع صديقته

شوهد الممثل البالغ من العمر ( 45 عاما ) والحائز على جائزة أوسكار وهو متخفي تماما فكان يرتدي ملابس ذات غطاء للرأس إضافة إلى قبعة بيسبول ، و لم ينسي دي كابريو ارتداء القناع " الكمامة " ، و ذلك بهدف التجنب التام للإصابة بفيروس كورونا " Covid-19 " .

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كذلك حرصت كاميلا البالغة من العمر ( 23 سنة ) علي ارتداء " قناع الوجه " بسبب انتشار الوباء ، و على الرغم من ذلك إلا أنه من السهل التعرف عليها عكس " ليوناردو دي كابريو " الذي تخفى تماما .



ليوناردو دي كابريو مع صديقته (1)



ليوناردو دي كابريو مع صديقته (3)