شكرا لقرائتكم خبر عن "يا جماعة أنا حامل".. ياسمين عبد العزيز ترد على خبر حملها بحساب مزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت النجمة ياسمين عبد العزيز، من حساب مفبرك يروج أخبارا كاذبة وينقل تصريحات غير صحيحة على لسانها بموقع "تويتر"، ونشرت ياسمين عبد العزيز على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، صورة من الحساب المزور ويدعى على لسانها أنها حامل، وطالبت ياسمين متابعيها بعدم مشاهدة هذا الحساب، وعلقت قائلة: "الأكونت ده منتحل شخصيتي".

وكانت قد مازحت النجمة ياسمين عبد العزيز زوجها النجم أحمد العوضى من خلال نشر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، تشير إلى علاقة زيادة الوزن بالحب حيث جاء مكتوب فيها : "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، ليرد العوضي خلال التعليقات ويكتب لها : "ده انت كده مع الشخص صح الصح"، قبل أن ترد عليه ياسمين عبد العزيز "بحبك".

وفي وقت سابق، تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز محرك البحث جوجل، بعد أن تداول عدد من ‏رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى، يرتديان ‏فيها ملابس رياضية، بينما ظهرت ياسمين بوزن زائد، لفت انتباه المتابعين مما أثار ‏تساؤلات حول حمل ياسمين عبد العزيز، وأن الزوجين يستعدان لاستقبال أول مولود ‏لهما.‏

Advertisements

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتار عماد، وعدد كبير من النجوم. وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏

بينما يستعد النجم أحمد العوضى لعرض أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏المقرر عرضه أول يوليو على منصة ‎ ‎watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

المسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى ‏شتا، خالد كمال‎.‎