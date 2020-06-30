شكرا لقرائتكم خبر عن الفورمة لم تتأثر بالحظر المنزلي.. داوين جونسون في أحدث ظهور من الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة العزل الصحي المنزلي التي عاشها الجميع بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لم تؤثر بالسلب على فورمة الممثل العالمي داوين جونسون الشهير بـ ذا روك، والذي ظهر في صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام منذ قليل داخل الجيم.

ونشر ذا روك، صورة له وهو في كامل لياقته البدنية داخل الصالة الرياضية الخاصة به، ويبدو وهو أن لياقته البدنية لم تتأثر بشكل كبير، وسرعان ما استقبل عدد كبير من التعليقات والإعجابات على صورته.

وعلى جانب آخر، حرص أسطورة المصارعة على تلبية رغبة مدرس عبر تويتر قام كل يوم بتوجيه طلب إلى داوين جونسون من أجل إرسال رسالة لمدرسة زميلته خاصة لمدى الحب التى تكنه تلك المدرسة له، وهو الأمر الذى امتثل له ذا روك رغم مرور 70 يوماً على أول تغريدة نشرها المدرس الشاب عبر تويتر ووجهها لـ ذا روك.

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ذا روك لم يكتفى بمجرد رسالة يكتبها علي تويتر وإنما قام بإرسال رسالة إليها عبر فيديو وجهه لها، أعرب فيه عن مدى شكره لها عما قدمته كمدرسة للأطفال الصغار على مدار سنوات، وذلك خلال فيديو تجاوز مدته الدقيقة.

وكان النجم العالمى داوين جونسون قد شارك متابعيه وجمهوره، خلال الفترة الأخيرة بمقطع فيديو من محاولاته مع طفلته لإقناعها بأنه صاحب الأداء الصوتي لشخصية Moana فى فيلم الأنميشن الشهير الذى عرض عام 2016