شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يصف الراحل أحمد زكى فى صورة قديمة بـ"السند الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان القدير محمود حميدة، ذكرياته مع الفنان الراحل أحمد زكى، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جمعته بالإمبراطور، وصفه بأنه هو "السند الأول".





ويرجع وصف حميدة لأحمد زكى بـ"السند الأول"، إلى أن الظهور السينمائى الأول لحميدة، كان مع الفنان الراحل فى فيلم "الإمبراطور" الذى كان العرض الأول فى 19 نوفمبر 1990، وشاركهم فى البطولة رغدة، أبو بكر عزت، حسين الشربينى وغيرهم من نجوم الفن، وهو من تأليف فايز غالى وإخراج طارق العريان.

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كان النجم محمود حميدة قد استعاد ذكرياته مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى بصورة فى فترة ‏شبابهما من مشاركتهما فى أحد الأفلام، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" ‏قائلا "لما كنا صغيرين".‏

وكان آخر أعمال الفنان محمود حميدة فى سباق دراما رمضان الماضى مسلسل "لما كنا ‏صغيرين"، وشارك البطولة به خالد النبوى وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود ‏حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد ‏على.‏

ويستعد محمود حميدة لعرض فيلمه "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: ‏أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من ‏الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏