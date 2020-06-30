فن ومشاهير

محمود حميدة يصف الراحل أحمد زكى فى صورة قديمة بـ"السند الأول"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يصف الراحل أحمد زكى فى صورة قديمة بـ"السند الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان القدير محمود حميدة، ذكرياته مع الفنان الراحل أحمد زكى، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جمعته بالإمبراطور، وصفه بأنه هو "السند الأول".

106098156_10157254879551957_3391564677123015396_n
 

ويرجع وصف حميدة لأحمد زكى بـ"السند الأول"، إلى أن الظهور السينمائى الأول لحميدة، كان مع الفنان الراحل فى فيلم "الإمبراطور" الذى كان العرض الأول فى 19 نوفمبر 1990، وشاركهم فى البطولة رغدة، أبو بكر عزت، حسين الشربينى وغيرهم من نجوم الفن، وهو من تأليف فايز غالى وإخراج طارق العريان.

 

Advertisements
Capture
 

كان النجم محمود حميدة قد استعاد ذكرياته مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى بصورة فى فترة ‏شبابهما من مشاركتهما فى أحد الأفلام، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" ‏قائلا "لما كنا صغيرين".‏

وكان آخر أعمال الفنان محمود حميدة فى سباق دراما رمضان الماضى مسلسل "لما كنا ‏صغيرين"، وشارك البطولة به خالد النبوى وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود ‏حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد ‏على.‏

ويستعد محمود حميدة لعرض فيلمه "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: ‏أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من ‏الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى.‎‏ ‏

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود حميدة يصف الراحل أحمد زكى فى صورة قديمة بـ"السند الأول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا