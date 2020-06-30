شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تصور المشاهد الأخيرة من "الحرامى" بصحبة بيومى فؤاد فى المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة رانيا يوسف مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "الحرامى" بصحبة الفنان بيومى فؤاد اليوم الثلاثاء بالمقطم، حيث تجسد دور زوجته خلال الأحداث وأم لـ 3 بنات ويتعرض منزلهما للسرقة من قبل حرامى وهو أحمد داش ومن هنا تحدث العديد من المفارقات.

وانطلق تصوير مسلسل "الحرامى" قبل أسبوعين ومقرر الانتهاء منه بعد أيام قليلة، حيث ينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته كارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق.

وفى سياق آخر تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "‪Jane the virgin‬" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.

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وتنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وذلك بعد عرض الموسم الأول فى فبراير الماضى، والعمل يشارك فى بطولته غادة عادل، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى‪.‬