شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى خبيرة أمن معلوماتي وطموحة ورومانسية فى "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة ريم مصطفى في أحداث مسلسل "شديد الخطورة" المقرر انطلاق عرض أولى حلقاته على منصة watch it الرقمية غدا الأربعاء، شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وبعدها تبدأ المغامرات.

وقالت ريم مصطفى عن المسلسل منذ أيام أنها قررت خوض تجربة "شديد الخطورة" تحدياً لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقى، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها مشددة على أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها وتعتبرها اختبار كبير لها خلال لون جديد تقدم للمرة الأولى.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

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ريم مصطفى واحمد العوضى

وكانت ريم مصطفى قد انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت" بشهر يناير الماضى تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويتبقى لفريق العمل أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل وتحديد موعد طرحه بدور العرض.