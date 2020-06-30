فن ومشاهير

وفاة كارل راينر رائد الكوميديا الأمريكية عن 98 عاما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كارل راينر رائد الكوميديا الأمريكية عن 98 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى عن 98 عاما كارل راينر الذى كان قوة دافعة فى الكوميديا الأمريكية ككاتب للتلفزيون الرائد سيدنى سيزر وشريك لميل بروكس ومبدع للمسلسل الكوميدى "ذا ديك فان دايك شو" وشريك في بطولته.

وقالت جودي ناجي مساعدة راينر لرويترز اليوم الثلاثاء "توفي الليلة الماضية عن 98 عاما بأسباب طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز".

وظل راينر يؤدي أدوارا صوتية في التسعينات من عمره ولعب دورا رئيسيا في "إذا لم تكن في النعي تناول طعام الإفطار" (إف يو آر نوت إن ذي أوبيت إيت بريكفاست) وهو فيلم وثائقي عن الأشخاص الذين يظلون يعملون حتى التسعينات من أعمارهم.

Advertisements

وكانت إيستيل زوجة راينر قد توفيت في عام 2008 عن 64 عاما.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة كارل راينر رائد الكوميديا الأمريكية عن 98 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا