شكرا لقرائتكم خبر عن اتفقوا فى اللبس.. هايدى كرم وسامح حسين بنفس الألوان بـ"راجل و2ستات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من الفنانة هايدي كرم والفنان سامح حسين، على نشر نفس الصور التي تجمعهما خلال لقاء الأخير ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة On، والتي ارتديا فيها نفس ألوان الملابس باللون الأبيض والجينز الأزرق.

ونشرت هيدى كرم صورتان تجمعهما مع حسين عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت قائلة " ذكريات الطفولة واللعب في الشارع"، وسرعان ما كتب سامح في التعليقات قائلاً "أحلى ذكريات دي ولا إيه".





بينما نشر حسين نفس الصور التي جمعته مع هايدي من وراء كواليس تصوير البرنامج، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وقال "عمرنا ما اتفقنا في البرنامج، بس اتفقنا في اللبس"، وسرعان ما حرصت هايدي كرم على كتابة تعليق قائلة "بس اتفقنا على الصداقة والمحبة، ده أكيد".

وقال الفنان سامح حسين، إن الشخص يجب ألا يكون لديه سوء نية خلال تعامله مع الآخرين، ولابد أن يعاملهم وفقا لأخلاقه فقط، متابعا: لا ينبغي أن أكون قطر أفرم الآخرين لأنهم لا يقدرون الخير الذى أفعله معهم.

وأضاف الفنان سامح حسين، ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة One، أن على الشخص أن يعود نفسه على أن يفعل الخير مع الجميع، ولا ينتظر رد فعلهم على الخير، متابعا: هناك أشخاص لا يمكن أن نقلو لهم "لا" على أي شيء، مثل الأب والأم والأبناء .

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ولفت الفنان سامح حسين، إلى أن هناك فارق بين الخنوع والضعف، وفارق بين الكلام في التعامل مع الآخرين.

وقال الفنان سامح حسين، إنه كان كثير اللعب بالكرة في الشارع خلال صغره، متابعا: عندما كنت صغيرا كنت ألعب كرة كثيرا، وكانت حياتنا كلها في لعب الكرة.

وأضاف الفنان سامح حسين : عمرى ما سفرت وأنا صغير، وكانت الفسحة بالنسبة لى هي الذهاب إلى القناطر الخيرية وحديثة الحيوان والحديقة الدولية.

وتابع الفنان سامح حسين: أول مرة أسافر ذهبت إلى المغرب وكان أول بحر أراه هو المحيط.