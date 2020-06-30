شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا قضت إميلي راتاجكوفسكي نزهتها مع زوجها سيباستيان بير مكارارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف إميلي راتاجكوفسكي أنها واحدة من أيقونات الجمال والموضة حول العالم، وذلك بالرغم من أنها تظهر بإطلالات بسيطة في أغلب الأحيان .



خلال نزهتها

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لإميلي راتاجكوفسكي ذات الـ ( 29 عاما ) وهي تتنزه مرتديه " تي شيرت" طويل oversized بأحدي درجات الأخضر في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، إضافة الي اختيارها ارتداء نظارة شمس ذو تصميم كلاسيكي مميز ، و لم تنسي إيميلي ارتداء القناع الطبي لتتجنب الإصابة بفيروس كورونا ، و كان بصحبة إيميلي زوجها النجم العالمي سيباستيان بير مكارارد ، وظهر الزوجين ومعهما كلبهما للتنزه .

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خلال نزهتها

و كانت إميلي قد فاجأت محبيها و عشاقها بعد أن ظهرت بـ LOOK جديد في الأسبوع الماضي فقط ، حيث غيرت لون شعرها للأشقر، و ظهرت بهذه الإطلالة لأول مرة عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " تحظي باهتمام قطاع كبيرمن عشاقها وتحديدا المعني بالموضة والذين أكدوا أن إطلالتها خاطفة للأذهان .