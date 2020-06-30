شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بصورة مسيرة تطالب برحيل مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الإعلامي شريف مدكور، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو باستعادة ذكريات مشاركته في فعاليات الثورة من الميدان، ونشر شريف مدكور صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الثلاثاء، وظهر فيها وهو يرفع العلم المصري خلال أحدى المسيرات التي كانت تطالب برحيل الرئيس الإخواني محمد مرسى، وعلق قائلا: " 30/6/2013 يسقط يسقط حكم المرشد تحيا مصر".

يذكر أنه قبل 7 سنوات احتشد المصريون فى الميادين للإعلان عن رفضهم استمرار حكم جماعة الإخوان، وإسقاط محمد مرسى، فى إطار المظاهرات الضخمة التى دعت إليها حركة "تمرد" بموجب إستمارات سحب الثقة من مرسى والتى قالت الحركة انها تعدت ال30 مليون إستمارة وهو رقم يتجاوز بعدة ملايين الأصوات التى حصل عليها مرسى فى إنتخابات رئاسة الجمهورية 2012.



شريف مدكور فى احداث الثورة

إتسمت مظاهرات الـ30 من يونيو بالطابع السلمى، ولم تنجر إلى دعاوى العنف التى صدرت عن جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتحالفة معها عبر منصة رابعة، حيث اعتصم أنصارالمعزول وكانت السمة الرئيسية فى هذا الاعتصام الدعوة والتحريض على العنف.

Advertisements

أسفرت دعاوى التظاهر فى 30 يونيو عن سقوط مشروع الإخوان فى الحكم والدستور الذى تم إعداده فى عهد مرسى ولم يكن محل توافق من المصريين لما تضمنه من محاولات لتغيير هوية مصر، حسبما اتفقت القوى السياسية والاجتماعية انذاك.

كانت لثورة ال30من يونيو تغييرات ضخمة فى المنطقة، حيث بدأ مسلسل سقوط الإخوان وتيار الإسلام السياسى بعد فشل التجربة فى مصر، بينما فر عناصر الإخوان إلى تركيا وقطر، حيث أصبحوا جزءا من محور معادى لغالبية الدول العربية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال اليوم "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".