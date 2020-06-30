شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أغان وطنية جديدة لمطربين للاحتفال بذكرى 30 يونيو منهم الكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح أغان جديدة، بمناسبة احتفالات ذكرى 30 يونيو التى تتزامن مع اليوم الثلاثاء، حيث يعد هذا اليوم علامة بارزة فى تاريخ مصر حيث استطاع الشعب المصرى التخلص من حكم جماعة الاخوان وفي السطور التالية يرصد “الخليج 365" أبرز الأغاني الجديدة المقرر طرحها للاحتفال بذكرى 30 يونيو :

محمد منير:

يستعد لطرح أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى" على طريقة الفيديو كليب، ويتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، وهى آخر ما كتب الشاعر الكبير الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودى.

فاطمة عيد:

انتهت من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "بكرة جاي ليا"، وهى من كلمات "محمد الجبالي" وألحان "حنين علي" وتوزيع الدكتور "إيهاب عبد الحميد" وتم تسجيل الأغنية في استوديو صوت الحب، كما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من أجل إهدائها للقنوات المختلفة.

ريهام عبد الحكيم ومى فاروق:

يقدم مطربو دار الأوبرا المصرية ريهام عبد الحكيم، مى فاروق، ورحاب مطاوع، أحمد عفت، وليد حيدر، هانى عامر أوبريت وطنى جديد بعنوان "حراس أمانك"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد فرحات، وقيادة موسيقية الدكتور مصطفى حلمى.

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سالى خليل:

طرحت المطربة سالى خليل أحدث أغانيها الوطنية بعنوان "لولأه" بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيوعلى قناتها موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات إسلام عماد الدين، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.



سالى خليل

رحمة:

رغم إعلان إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، قررت المطربة رحمة طرح كليب أحدث أغانيها الوطنية بعنوان "انتباه يا مصري" على قناتها على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر، الكليب مونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.



رحمة

أوبريت طول مافينا نفس:

طرح عدد من نجوم الغناء فى مقدمتهم حنان عطيه ومحمد سلطان، أوبريت غنائي وطني بعنوان "طول مافينا نفس"، من كلمات فضل الراوي ومصطفي بركات وحسام عبد الواحد ، وألحان وليد سامي ومحمد حربي، وتوزيع إسلام الحسن، وتسجيل ومكيس حسام جودة، وإخراج إيهاب عبد اللطيف، ويشارك فى الأوبريت من المطربين ونجوان، وأيه عبدالله، وهند رمضان، وادهم علي، وضياء ندا.