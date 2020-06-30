شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يحي ذكرى ميلاد والدته برسالة مؤثرة إلى أصدقاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحي السيناريست تامر حبيب، ذكرى عيد ميلاد والدته الراحلة بتوجيه كلمات مؤثرة يعبر فيها عن نعمة الصداقة التي يعيش فيها بفضل دعاء والدته له، وشارك حبيب صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وقال: "أقر وأعترف بأني من أغنى أغنياء الكوكب، وثروتي لا تقدر بمال... ثروتي هي كم ضخم من الصحاب الجدعان الحلوين اللي عمري ما حسيت بسببهم اني لوحدي أو خايف من بكرة في السراء والضراء".

وأضاف تامر حبيب في رسالته، قائلا: "أنا بقالي ٣ ايام بلياليهم بستقبل أحلى كلام وأمنيات وتهاني من القلب بسبب عيد ميلادي الميمون على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والحمد لله بسبب عددهم الذي لا يحصى أو يعد، مستحيل أقدر أرد عليهم كلهم عشان ٤٠ ساعة في اليوم مش هايكفوا... ألف مية مليون شكر على طاقة الحب العملاقة اللي فتحتوها عليا يا أحلى ونس وسند وثروة".



تامر حبيب ووالدته

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وتابع: "وربنا يديم النعمة دي عليا و مايحرمنيش منها ويحميها من شر عين كل حاسد وحاقد سواء قاصد أو مش قاصد، عشان مفيش نعمة أثمن من دي ممكن الواحد يتحسد عليها... أصل أنا أمي كانت دايماً بتدعيلي إن ربنا يحبب فيا خلقه، والحمد لله ربنا استجاب لدعوتها من وسع.... ألف حمد وشكر ليك يا رب وألف شكر لكل من اسعدني بتهنئتي بعيد ميلادي، ومليون شكر ليكي يا أمي على دعوتك الغالية وألف رحمة ونور عليكي... اقروا لها الفاتحة بقى وادعولها عشان عيد ميلادها النهارده".

وكانت قد هنأت الفنانة يسرا، النجم تامر حبيب، بعيد ميلاده، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها برفقة الفنان تامر حبيب، معلقة عليها قائلة :"كل سنة وانت طيب يا صاحبي وحبيبي وعشرة سنين فاتت وسنين جاية بحبك فوق الوصف".

ونشرت الفنانة يسرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة برفقة تامر حبيب، فيما علق عليها الأخير قائلا :"يا بخت اللي يسرا بتحبه.. سيڤا يعني الحب والحنية والطاقة الإيجابية وأحلى حاجة في الدنيا".