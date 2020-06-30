شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يودع أسطورة الكوميديا الأمريكية بصورة وكلمات مؤثرة.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي توم هانكس، على توديع الممثل الأمريكي كارل راينر، أحدي أساطير التمثيل والكوميديا الأمريكية، الذي توفي أمس، عن عمر يناهز الـ 98 عاماً، بأسباب طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز".

ونشر هانكس، صورة لأسطورة الكوميديا الراحل من فترة شبابه، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليودعه ببعض الكلمات قائلاً "وداعاً كارل، شكراً لك على شبابي المليء بالبهجة بسببك".

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توفى عن 98 عاما كارل راينر الذى كان قوة دافعة فى الكوميديا الأمريكية ككاتب للتلفزيون الرائد سيدنى سيزر وشريك لميل بروكس ومبدع للمسلسل الكوميدى "ذا ديك فان دايك شو" وشريك في بطولته.

وقالت جودي ناجي مساعدة راينر لرويترز اليوم الثلاثاء "توفي الليلة الماضية عن 98 عاما بأسباب طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز".

وظل راينر يؤدي أدوارا صوتية في التسعينات من عمره ولعب دورا رئيسيا في "إذا لم تكن في النعي تناول طعام الإفطار" (إف يو آر نوت إن ذي أوبيت إيت بريكفاست) وهو فيلم وثائقي عن الأشخاص الذين يظلون يعملون حتى التسعينات من أعمارهم.

وكانت إيستيل زوجة راينر قد توفيت في عام 2008 عن 64 عاما.