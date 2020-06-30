شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن أغنيتها الجديدة "الحب والسلام": "غنيتها بقلبى وعمل بيشبه عنوانه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة السورية أصالة، رسالة، قبيل طرح أغنيتها الجديد "الحب والسلام" برسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، قائلة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلّبي".

كما وجهت الشكر للقائمين على الأغنية قائلة: "شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقي الحبيب مصطفى اسماعيل على مجهوده الكبير .. وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه .. بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي .. بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم .. اسمعوها بقلبكم متلّ ماغنّيتها بقلبي".

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اغنية اصالة الجديدة

وكانت قد أعلنت النجمة السورية أصالة طرح أغنية "الحب والسلام" يوم 30 يونيو الجارى، تزامنا مع ذكرى ثورة المصريين ‏ضد حكم الإخوان، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام فى العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏

وتستعين النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام" ‏الذى انتهت من تصويره، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة. ‏

وكان الملحن محمد رحيم قد أعلن الانتهاء من تصوير أغنية "الحب ‏والسلام" للنجمة أصالة، وهي من كلماته ‏وألحانه مؤكدا أنه عمل ‏مختلف في كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صورا من كواليس ‏التصوير عبر ‏حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "الحمد ‏لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة ‏الاستثنائية ‏صولا، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا في كل عناصره ‏وتركيبه فنيه لم تحدث من ‏قبل".‏