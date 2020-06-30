شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يرشح المخرج محمود شكرى أبو عميرة لمسلسل ريهام حجاج الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المخرج طارق العريان، المخرج الشاب محمود شكرى أبو عميرة، لإخراج مسلسل الفنانة ريهام حجاج الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث أن طارق العريان تعاقد على العمل كمنتج منفذ للمسلسل، إذ يتولى جميع التعاقدات الفنية فى العمل، الذى يعد ثاني البطولات المطلقة لريهام حجاج، بعدما قدمت مسلسل "لما كنا صغيرين" رمضان الماضى.

محمود شكرى أبو عميرة، هو ابن المخرج القدير شكرى أبو عميرة، ويعد مسلسل ريهام حجاج التجربة الاخراجية الأولى لمحمود فى عالم الدراما التليفزيونية، لاسيما أنه مخرج إعلانات مخضرم، قدم العديد من الاعلانات السنوات الماضية.

ولم يستقر العريان على فكرة للمشروع الدرامى حتى الأن، إذ أنه يبحث حالياً عن مشروع درامى مع أحد المؤلفين، لتقدمه الفنانة ريهام حجاج، خاصة وأن العريان يرغب فى تقديم عمل ذو إمكانيات كبيرة وتواجد ممثلين من الصفوف الأولى فى العمل .

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يشارإلى أن ريهام حجاج قدمت مسلسل "لما كنا صغيرين" وعرض على قناة‎ dmc ‎، ‏وعلى قناة الحياة ‏وشارك فى بطولته كل من محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على.