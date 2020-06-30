سجن سما المصري بسبب فيديو فاضح لها في الحمام

متابعة بتجــــــــرد: بعدما نُسبت إليها جرائم نشر صور ومقاطع مصوّرة لها خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامها بأفعالٍ فاضحة، قرّرت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصاديّة بمصر سجن الراقصة المصريّة سما المصري أربع سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه أي حوالي 18500 دولار أميركي. وأشارت وسائل إعلاميّة إلى أن السبب الأساسي لهذا القرار هو نشر سما المصري لفيديوهات فاضحة من داخل حمام منزلها ظهرت فيها بملابس خارجة عن الآداب، فاتهمتها النيابة بالتعدّي على المبادئ والقيم الأسريّة في المجتمع المصري.

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