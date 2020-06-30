كانييه ويست يطلق أغنية عن وحشية الشرطة والعنصرية.. “اغسلونا بالدم”

متابعة بتجــــــــــرد: أصدر المغني كانييه ويست أغنية جديدة بعنوان “Wash Us In The Blood ” يحاكي فيها وحشية الشرطة والعنصرية، وأطلق الفيديو كليب الخاص بالأغنية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. ويتضمن الكليب صوراً من الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعنصرية. وتشير هذه الأغنية من ألبوم “غودز كانتري” إلى الاضطرابات المدنية الأخيرة المرتبطة بعمليات القتل المستمرة التي يقوم بها عناصر شرطة اميركيون بحق السود، وتلمح إلى الحبس الجماعي والفقر المستوطن.

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