طليق أصالة يكشف أمرًا هامًا عنها

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث طليق الفنانة أصالة الأوّل أيمن الذهبي للمرة الاولى منذ طلاقهما بطريقة مختلفة عنها، بعد أن كان ينتقدها في مقابلاته التلفزيونية السابقة.
وبعد أن كان ينتقد تفاصيل حياتها الشخصية وخضوعها لعمليات تجميل، نشر أخيراً مقطع فيديو وهو يتحدّث عنها بمحبة خصوصاً بعد أن ساعدته بطلب من ابنتها شام ليذهب إلى مصر.
أمّا جمهور أصالة فلم يقتنع بطريقة الذهبي الجديدة، وأعاد الناشطون نشر تصريحاتها السابقة.
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