روبي في عيادة التجميل.. فهل خصعت لجراحة تجميلية؟

متابعة بتجـــــــــرد: نشر طبيب التجميل المصري مجدي الفار صوراً عدة للمغنية روبي من داخل عيادته الخاصة للترحيب بها، ولكنه أثار تكهنات حول طبيعة جراحة التجميل التي خضعت لها. واكتفى مجدي بعبارة الترحيب، وقال: “نورتنا في عيادتنا الفنانة الجميلة روبي”. ووفقاً للصور المنشورة، فإنّ روبي خضعت لبعض التعديلات التجميلية فقط. يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم “حملة فرعون” الذي عرض العام الماضي، وشاركت في بطولته بجوار عمرو سعد ومحمد لطفي ومحمود عبد المغني.

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