ناجي أسطا ينضم إلى أسرة “ام تي في”

متابعة بتجــــــــــرد: انضم النجم اللبناني ناجي أسطا إلى أسرة “ام تي في” رسميًا، حيث وقع عقد إدارة أعمال مع القائمين على المحطة اللبنانية.
ونشر المنتج طارق كرم، وهو أحد أبرز أعمدة “ام تي في” صورًا من الجلسة التي وقّع خلالها ناجي أسطا العقد وأرفقها بتعليق جاء فيه: “تم توقيع عقد التعاون في مكاتب المحطة على أن يشمل التعاون الفنّي بين الجانبين، تعزيزاً لمسيرة الإسطا الغنيّة بالنجاحات”.
من جانبه أعاد ناجي نشر الصور عبر صفحته الرسمية في موقع “إنسغرام” وكتب معلقًا: “وأنا بتشرف”.
جدير بالذكر أن ناجي أسطا طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أقرب شخص” على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مازن ضاهر ولحن فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وإخراج سعيد الماروق.
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