يسرا تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل عودتها للسينما بـ"صاحب المقام"

أكدت الفنانة المصرية يسرا، أنها سعيدة بالعودة للعمل بالسينما بعد غياب استمر 8 سنوات، وأن تجربتها السينمائية الجديدة جريئة ومختلفة عن كل أعمالها السابقة.

وقالت يسرا لـ"الخليج 365": انتهيت من تصوير أحداث فيلمي الجديد "صاحب المقام "، وأتمنى أن يعرف طريقه لدور العرض قريبا، وينال إعجاب الجمهور والنقاد.





وعن ملامح دورها في الفيلم، قالت: "الفيلم يضم كوكبة كبيرة من النجوم مثل آسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد ومحمود عبد المغني وإنجي المقدم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل".





وتابعت يسرا: "أجسد في الفيلم ما يشبه "الروح" التي تظهر للفنان آسر ياسين وتطارده وترشده إلى ضريح جده المتهدم، وتحاول إنقاذه من الدخول في صفقات فاسدة وارتكاب أخطاء كبيرة.

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وعن السبب الذي دفعها للغياب عن السينما 8 سنوات قالت: "كان آخر عمل قدمته على شاشة السينما فيلم بعنوان "جيم أوفر" مع مي عزالدين في 2012، ولم أتعمد الغياب عن السينما، ولكن كنت مشغولة بالبحث عن سيناريو جديد وفكرة مختلفة كي أعود بها للجمهور".





وحول تأثير أزمة فيروس كورونا على المشهد الفني قالت يسرا: "كورونا أثر على كل شعوب العالم، ولكن رغم ذلك أشعر بالتقاؤل، وأثق في قدرة الله على زوال هذه الغمة وعودة الحياة لطبيعتها".

وتابعت: "بكل تأكيد تأثر المجال الفني مثل كل المجالات، ولكن افتتاح دور العرض السينمائي بطاقة محدودة يعد فأل خير".





يذكر أن يسرا شاركت في مارثوان رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة جومانة مراد وحلا شيحة وسلوى عثمان، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.



