سيرين عبدالنور بإطلالة جريئة على البحر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 - صفوت دسوقي الثلاثاء 2020/6/30 09:00 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/6/30 09:00 م بتوقيت أبوظبي

اختارت إحدى شركات الهواتف المحمولة الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لتكون الوجه الإعلاني الجديد لعلامتها التجارية في الشرق الأوسط، وتحديداً للترويج لهاتفها الذكي الجديد القابل للطي.

وعبّرت "سيرين" عن سعادتها بالتعاون مع الشركة ونشرت الإعلان الجديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام".

وقالت "سيرين: "أخيرا نزل الإعلان، فخورة جدا بتعاوني المستمر مع شركة عالمية ومبسوطة بتعييني سفيرة للموبايل الجديد مع الشركة".

Advertisements جاءت إطلالة سيرين في الإعلان الجديد مليئة بالحيوية والانطلاق وظهرت بشعر طويل، واكتفت باللونين الأبيض والأسود في ملابسها، وتم تصوير الإعلان على البحر.

وغابت سيرين عن دراما موسم رمضان 2020 نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد وتأجيل العديد من الأعمال الفنية، واقتصر ظهورها على تقديم برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" مع النجم المصري أحمد فهمي.

ويعد مسلسل "الديفا" آخر عمل قدمته سيرين عبدالنور على شاشة التلفزيون.





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