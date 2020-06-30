وسائل إعلام: سماع دوي انفجار شمالي العاصمة الإيرانية طهران وتصاعد دخان كثيف المزيد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار ضخم في شمالي العاصمة طهران كما تصاعدت أعمدة دخان كثيف.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه الرسمية) في نبأ مقتضب، الثلاثاء، أن المعلومات الأولية تقول إن الدخان يتصاعد في منطقة تجريش.



وتشير التقارير إلى اندلاع حريق في مركز سينا ​​أطهر الطبي في شارع شريعتي بالقرب من ساحة القدس في العاصمة طهران، وأعقب الحريق صوت انفجار مدوي.



كما تشير إلى أن احتمالية أن يكون سبب حدوث الانفجار ناجم عن وجود أسطوانات أكسجين في مكان الحادث.





وأغلقت السلطات الإيرانية شارع شريعتي المؤدي إلى منطقة تجريش التي وقع بها الانفجار.

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ومن جانبه، قال رئيس مركز الطوارئ في طهران بيمان صابريان، لوكالة فارس للأنباء، إن الحادث ربما نجم عن انفجار عبوات غازية وأدى لإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضاف أن عدد من المرضى يخضعون للعلاج بالطوابق العليا داخل المركز الطبي، ولا يمكن الإعلان عن العدد الدقيق للمصابين في الوقت الحالي.



والجمعة الماضي، وقع انفجار هائل شرقي العاصمة طهران يُعتقد أنه ناتج عن انفجار داخل أحد القواعد العسكرية.

وتحدث ناشطون إيرانيون عن حدوث الانفجار "الغامض" في منطقة سرخة حصار قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري و معامل للصناعات الدفاعية.





وقال متحدث باسم وزارة الدفاع‬، إن انفجارا وقع في منشأة لتخزين الغاز الايراني في منطقة بها موقع عسكري حساس بالقرب من العاصمة طهران.



وقال المتحدث داود عبدي إن الانفجار وقع في "المنطقة العامة" في بارشين، وليس في الموقع العسكري.