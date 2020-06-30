“يا جماعة انا حامل”، ياسمين عبد العزيز ضحية الأخبار الكاذبة

مرة جديدة، وقعت الممثلة ياسمين عبد العزيز ضحية الأخبار الكاذبة وذلك بعدما نشر حساباً وهمياً عبر تويتر تغريدة عن لسانها جاء فيها “يا جماعة انا حامل”.

إلا ان ياسمين حذرت من هذا الحساب المفبرك الذي يروج للأخبار الكاذبة عن لسانها عبر موقع “تويتر”، وطالبت متابعيها بعدم متابعة هذا الحساب المزيف، وقالت: “الأكونت ده منتحل شخصيتي”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نفت بطريقة غير مباشرة منذ أيام خبر حملها من زوجها الفنان احمد العوضي بعد انتشار خبر زيادة وزنها بسبب الحمل، وذلك بعدما مازحت الجمهور من خلال نشر صورة عبر حسابها على انستغرام كُتب عليها: “في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ”، ليرد العوضي عليها بالقول: “ده انت كده مع الشخص صح الصح”، قبل أن ترد عليه ياسمين عبد العزيز “أحبك”.

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وكان “العوضي” قد أثار الجدل في الفترة السابقة خلال مقابلة له بعدما كشف أنه اتفق مع ياسمين الى أنهما سيطلقان على اسم أول مولود لهما، “موسى”، على اسم الطفل السوري الذي التقاه على الحدود السورية اللبنانية أثناء تصوير مسلسل “الاختيار”، ومنذ ذلك التصريح راح الجمهور يتساءل هل ياسمين حامل؟

وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز بشكل مفاجئ عبر حسابه الشخصي على موقع فايسبوك.

وأتى هذا الاعتراف بعد إعلان الثنائي ارتباطهما على مواقع التواصل قبل نحو ثلاثة أشهر، إثر نشر ياسمين صورة للعوضي معلقة “بحبك يا أحمد”، ليرد عليها بصورة لها وتعليق “بحبك يا ياسمين”، إلا أنهما لم يكشفا عن هذا الارتباط عما إذا كان خطوبة أو زواج.