زوج ندى ابو فرحات يوثق لحظاتهما العفوية على البحر

Jun 30, 2020 نشر المخرج ايلي كمال بعض الصور العفوية التي تجمعه مع زوجته الممثلة ندى أبو فرحات أثناء تواجدهما على شاطئ البحر. وأحب “كمال” أن يوثق هذه اللحظات العائلية المميزة التي تجمعه مع زوجته ونشرها عبر حسابه على انستغرام. وكانت ندى أبو فرحات قد دخلت القفص الذهبي وتزوّجت شريك احلامها ايلي كمال مدنياً في قبرص ولديهما ولد وحيد. نذكر أن ندى أبو فرحات كانت قد تألقت في رمضان 2020 بمسلسل “أولاد آدم” حيث حقق دورها نجاحاً كبيراً وتركت بصمتها المميزة في هذا العمل.







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