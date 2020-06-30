بالصورة- نزار فرنسيس وبعض الأصدقاء في ضيافة رفيق خويري

في عيد الأب، استقبل الفنان رفيق خويري في منزله الشاعر نزار فرسيس ومجموعة من الاصدقاء حيث التقوا بعد فترة غياب بسبب فيروس كورونا.

ونشر “خويري” مجموعة من الصور عبر حسابه على فايسبوك من أجواء اللقاء وكتب: “لقاء الأحبة والأصدقاء والكبار في عيد الاب واحتفالاً بعد غياب وحفاوة بتربع صديقي الاعلامي فادي شهوان على عرش الموضوعية في العالم العربي في منزل رفيق خويري… الأمل دايما موجود اضحك تضحك لك الدنيا”.

بدوره نشر الشاعر نزار فرنسيس صورة من اللقاء وكتب: “لمّا الأوادم يكونوا حواليك بتحسّ إنّو الدّني بعدا بألف خير ..في ضيافة الصديق الفنان رفيق خويري”.

آخر اعمال رفيق خويري دعاء إنساني إلى كل طوائف العالم حمل عنوان “سيخلصنا الرب”، وهو من كلمات الأب البروفسور يوسف مونس، موسيقى وفكرة ولحن رفيق خويري وتوزيع وتسجيل جوزيف كلاب.