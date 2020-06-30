شكرا لقرائتكم خبر عن تناصر المرأة.. بهاء الدين محمد يكشف عن أغانيه الجديدة مع إليسا فى ألبومها القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد عن تقديمه أغنيتين للنجمة إليسا فى ألبومها الجديد، لافتا أنها تناصر المرأة كما أعتادت إليسا مؤخرا فى ألبوماتها الأخيرة.

وكتب بهاء الدين محمد عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك":"انتظروا أغنيتين لنجمة الإحساس إليسا فى الألبوم القادم إن شاء الله ..والأغنيتين لصالح المرأة فقط .. وعندما تقف المرأة بين ضعفها الجميل وقوتها المذيفة أسجل تلك التفاصيل فى أغنية مش عارفه ليه .. ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وكلمات بهاء الدين محمد".





و أعلنت النجمة إليسا، عن موعد طرح ألبومها الجديد بعد تأجيله عدة مرات بسبب فيروس كورونا، وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، عن الموعد النهائي لطرح الألبوم وهو في عيد الأضحى المبارك.

كما تستعد إليسا، لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.

وقالت إليسا، فى وقت سابق إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى البومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

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يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.



