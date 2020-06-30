شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح أغنية "الناس فى بلادي" بتوقيع مصطفى إسماعيل الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج مصطفي إسماعيل عن موعد طرح أغنية "الناس في بلادي" الذي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير والتي تم انتاجها خصيصاُ أحتفالا بثورة 30 يونيو العظيمة فمن المقرر طرحه يوم الجمعة المقبلة 3 يوليو، وهي إهداء للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري.

كما انتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليه حالياً من مونتاج ومكساج استعدادا لطرحه، والأغنية من كلمات الشاعرالراحل عبدالرحمن الأبنودي ومن ألحان محمد رحيم وإنتاج مصطفي إسماعيل.



محمد منير والمنتج مصطفى اسماعيل

يشار إلي أن المنتج مصطفي إسماعيل تعاون مؤخراً مع أصالة في أغنية "الحب والسلام" والتي سيتم طرحها هي الأخر خلال أيام وهي عمل غنائي مصورعلي طريقة الفيديو كليب يدعو للتفائل في ظل انتشار جائحة كورونا.

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يشار إلى أن الكينج محمد منير قد أحيا في الفتره الماضية حفل أون لاين، قدم أغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه فى ترديد الأغنيات خلفه، ويأتى هذا الحفل ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" تنفيذا للتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد

ويذكر أن الكينج، أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.