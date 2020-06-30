شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى:أهم انجازات الثورة استعادة مصر لمكانتها الحقيقية تحت قيادة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة ليلى علوى، أن يوم 30 يونيو، واحدا من الأيام العظيمة في تاريخ مصر، وكذلك يوم فارق فى قلوب كل المصريين، حيث نشرت صورة لشعار 30 يونيو، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليه، "كل سنة في نفس المعاد بنحس ونفتكر قد ايه اليوم ده كان عظيم والمشاعر والحماس كان حقيقى وعظيم . ٣٠ يونيو ٢٠١٣ يوم فارق في تاريخ مصر وفي قلوب كل المصريين.. أحب أهنى الشعب المصرى بالذكرى السابعة بثورة 30 يونيو المجيدة والتى شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصرى وانتصار ارادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها واستعادة استقرارها وكانت بداية لبناء دولة عصرية حديثة فى كل المجالات"



ليلى علوى على انستجرام

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وتابعت ليلى علوى، "من أهم انجازات الثورة المجيدة استعادة مصر لمكانتها الحقيقية إقليميًا ودوليًا وذلك تحت القيادة الحكيمة لرئيسنا عبد الفتاح السيسى.. ‏تحية لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة المدنية للجهود الجبارة المبذولة لحماية أمن بلادنا في الداخل وفي الخارج حفظهم الله وحفظ بلادنا"

قبل يومين، نعت ليلى علوى الناقدة السينمائية نعمة الله حسين، من خلال حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، حيث نشرت صورتها وعلقت عليها "فقدنا اليوم اسما كبيرا وقيمة كبيرة للنقد الفنى والسينمائى المصرى بوفاة الناقدة نعمة الله حسين، فكانت الصديقة العزيزة والصحبة الكريمة فى السفر. نعزى أنفسنا ومحبي الفن في فقدان تلك الشخصية الراقية وذلك القلم الموضوعي المحب للفن .. لمحبيها الصبر والسلوان أسكنها الله فسيح جناته".