وفاة "سيد الدراما التونسية" صلاح الدين الصيد عن عمر 70 عامًا

تونس - لايف ستايل
نعت مؤسسة التلفزة في تونس ووزارة الشؤون الثقافية المخرج التلفزيوني، صلاح الدين الصيد، أحد أبرز صناع الدراما التونسية والذي توفي الاثنين عن عمر ناهز 70 عاما.
كما نعاه عدد من فناني تونس في مقدمتهم الممثل ظافر العابدين والممثلة درة زروق والممثل خالد بوزيد والمغني محمد بن صالح.
ووصفته الممثلة والمنتجة هند صبري بأنه "سيد الدراما التونسية" قائلة على حسابها في تويتر: "ترك بصمة كبيرة في قلوب التونسيين".
وانضم الصيد إلى مؤسسة التلفزة الوطنية بعد سنوات قليلة من تأسيسها وقدم خلال مسيرته الطويلة عددا وافرا من المسلسلات الناجحة مثل (شوفلي حل) و(الخطاب على الباب) و(عشقة وحكايات) و(نسيبتي العزيزة) و(قمرة سيدي المحروس) و(أمواج).
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