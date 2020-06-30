فيديو| راغب علامة يفوز على وائل كفوري في لعبة "التنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: فاز المطرب اللبناني راغب علامة على المطرب وائل كفوري في لعبة "التنس". ونشر علامة مقطع فيديو يجمعه بالمطرب وائل كفوري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "علامة" و"كفوري" في الفيديو من داخل إحدى صالات لعبة "التنس". Advertisements وقال "علامة" :"ها بعد كل خسارة، قلتلك عم تخسر، ليرد كفوري :"عمرك أطول من عمري". طرح الفنان راغب علامة، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

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