درة: "ما حققته كان بالاعتماد على نفسي فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ما حققته خلال السنوات الماضية في مشوارها بعالم الفن.

وكتبت: "قد أكون لم أحقق كل الذي أردته، أو ربما لم أحقق الكثير، ولكن ما حققته كان بالاعتماد على نفسي فقط، وهذا ما يجلعه إنجازا".

وكانت درة، قد شاركت في بطولة فيلم "يوم وليلة"، وهو من بطولة خالد النبوي، حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، محمد عادل.