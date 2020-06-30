غرفة صناعة السينما تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل خطابها لرئاسة الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

على الرغم من عودة بعض دور العرض السينمائي لاستقبال الجمهور تنفيدا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها، على أن تكون طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 25%، إلا أن هناك العديد من دور العرض لم تعلن موقفها حتى الآن، خاصة مع عقد غرفة صناعة السينما العديد من الاجتماعات للاتفاق في هذا الشأن.

ومن جانبه تواصل "الخليج 365"، مع المنتج هشام عبد الخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، للوقوف على تفاصيل ما أسفرت عنه آخر اجتماعات الغرفة، والذي قال إن الاجتماعات لم تسفر عن قرارات بينما تم إرسال مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بناءً على رغبة أعضاء الغرفة، يطالبون فيه برفع نسبة القدرة الاستيعابية من 25% لـ50%.

وعن وضع باقي دور العرض التي لم تعلن موقفها حتى الآن، قال "عبدالخالق"، غرفة صناعة السينما تعطي مُطلق الحرية لراغبي الفتح من أصحاب دور العرض، مؤكدًا أن نسبة الـ25% لا تغطي تكاليف مثل المياة والكهرباء والعمالة، وأضاف: "فيه ناس فتحت مضطرة وفي مولات فتحت لكن في ناس لسة مفتحتش وفيه ناس فتحت النهاردة وفيه ناس هتفح الأربعاء في حقيقة الأمر الإقبال ضعيف جدا ميجبش تكلفة الكهربا".

وتابع نائب رئيس غرفة صناعة السينما: "لي وجهة نظر في هذه الموضوع، وهو إن الدنيا تفتح ونعود الناس لأنها لسة خايفة ونشجع المنتجين إنهم يبتدوا ينزلوا الأفلام، بس المنتجين مش هينزلوا طول ما النسبة 25 % أقل حاجة 50%".

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وعن توقعاته لرد رئاسة الوزراء على المذكرة الصادر من غرفة صناعة السينما، قال هشام عبدالخالق، إنه لا يعلم ما يحتويه الرد؛ مؤكدًا أن رئيس الوزراء لديه حسابات آخرى تختلف عن حسابات غرفة صناعة السينما؛ وهي الخوف من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا وعدم التزام الرواد على دور العرض، "هو عنده حسبة تانية أكبر مننا بكتير بس ممكن نعمل زي الفنادق مثلًا لو طبقنا الإجراءات الإحترازية بكل حزم ودقة ممكن بعدها بأسبوع تزيد نسبة القدرة الاستيعابية لـ 50%".

وأضاف: "متفائل لكن في غيري مش متفائل هو ممكن يكون عايز يجربك يشوفك هتلتزم ولا هتعمل إيه عشان خايفين من الناس واندفاع الناس، وأنا بقول خلينا نشجع رئيس الوزراء ونلتزم، وده ممكن يكون سبيل للفتح بنسبة 50%".

واختتم نائب رئيس غرفة صناعة السينما حديثه قائلًا: "أنا مع الفتح بشكل مبدئي بالنسبة دي (25%) لكن من غير ما نفتح خالص يبقى هنفضل زي ما إحنا".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أعلن عن إعادة فتح دور العرض السينمائي بداية من السبت 27 يونيو، وامكانية استقبالها للجمهور، ولكن بربع طاقتها الاستيعابية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.