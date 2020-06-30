رسالة رومانسية من زوجة عزت أبو عوف في ذكراه الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت أميرة، أرملة الفنان الراحل عزت أبو عوف، على إحياء ذكراه الأولى، والتي توافق 1 يوليو.

وعلقت "أميرة" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "رحل ولم يترك لنا سوى بقايا ماضي، عطر لا ينسى، صوت نتمناه، حضن نفتقده، حب كبير صور صامتة، شوق لا يبرد، ألم لا ينتهي".

وتابعت: "غدا أول سنة تعدي بدون وجودك صعب جدا، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له بقدر حبكم له، بحبك وهتفضل في قلبي وعقلي طول عمري".

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كما توجهت "أميرة" في نهاية رسالتها بالدعاء لزوجها الفنان الكبير.

عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض، وشارك الفنان الكبير في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الملك فاروق"، "زيزينيا"، "بخيت وعديلة"، "إمرأة هزت عرش مصر"، "طيور الظلام"، وغيرها من الأعمال.