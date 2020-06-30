إسلام السباخي يكشف عن تفاصيل برنامجه الجديد ابني نفسك

أكد الإعلامي إسلام السباخي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية أنه بصدد التجهيز إلى برنامج رياضي جديد يحمل اسم ابني نفسك يختص فيه بالموضوعات الرياضية والتمارين الخاصة التي تبني الجسم وتجعله ممشوق القوام والأساليب التي يجب اتباعها لعمل تمارين رياضية وصحية. وتجعله ممشوق القوام والأساليب التي يجب اتباعها لعمل تمارين رياضية وصحية. ويتطرق البرنامج للنظام الغذائي والسعرات الحرارية التي يجب تناولها في الأكل وكيفية بناء الجسم حسب طبيعته ويهدف البرنامج الي تعزيز الثقة بالنفس والقوة وخلق روح رياضية بين الأفراد وعمل متابعة دورية للجسم. وكيفية بناء الجسم حسب طبيعته ويهدف البرنامج الي تعزيز الثقة بالنفس والقوة وخلق روح رياضية بين الأفراد وعمل متابعة دورية للجسم. يذكر أن إسلام السباخي قد حصل علي عدة بطولات في اللياقة البدنية في عامي 2015 و 2018 بإيطاليا.

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