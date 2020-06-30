شاهد .. ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة حملها

نشر حساب مزيف للنجمة ياسمين عبد العزيز، صورة لها، وعلق عليها مدعيًا بأنها حامل، ومن ناحيتها انزعجت ياسمين وكشفت الحقيقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وصرحت ياسمين قائلة: حساب مزيف .. الاكونت دة منتحل شخصيتي. Advertisements يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز شاركت مؤخرًا في مسلسل ونحب تاني ليه، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري. في مسلسل، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.

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