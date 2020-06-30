أصالة عن أغنيتها الجديدة:عمل يشبه عنوانه

أعلنت الفنانة أصالة عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان"الحب والسلام"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أصالة الصورة الدعائية للأغنية وعلقت عليها قائلة:"عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادي غنّيته منّ جوّا روحي وقلّبي"

وتوجهت بالشكر لفريق عمل الأغنية قائلة:"شكراً جزيلاً لكلّ منّ أضاف وكلّ منّ شارك وأخصّ بالشّكر صديقي الحبيب مصطفى اسماعيل على مجهوده الكبير .. وكمان أخي الغالي محمّد رحيم على أجمل كلام كتبه ولحّنه .. بهرني وبكّاني وأسعدني وعيّشني بصياغة أحرف منّ حُبّ وطيبه.. ولسندي وحبيبي وشريكي أخي أنس

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محبّتي وامتناني وافتخاري بكمّ جميعاً أحبّتي .. بأقربّ وقت رح تكون (الحبّ والسّلام) بين إيديكم .. اسمعوها بقلبكم متلّ ماغنّيتها بقلبي".

يذكر ان أصالة قد أصدرت مؤخراً أغنية "جيتني مكسور" باللهجة الخليجية والتي حققت أكثر من 9 مليون ونصف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات الشيخ:ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان:أحمد الهرمي، وحققت نجاح سماعي كبير فور صدورها، وتصدرت المراكز الأولى في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".



