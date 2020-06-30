في يلا نفرح .. سمر تدعو للبهجة والضحكة

طرحت المطربة سمر أغنية جديدة لها علي طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعنوان "يلا نفرح" والتى تعد واحدة من الأغاني التي تبث من خلالها البهجة والسعادة والطاقة الإيجابية، وتدعو فيها للضحكة.

الأمر الذي أكد عليه الجمهور بعد مشاهدتهم لأغنية "يلا نفرح" حيث شهدت التعليقات الكثير من الملاحظات

الإيجابية لها، وحول حالة البهجة التى تقدمها سمر في الأغنية،كما تحقق الأغنية بعد طرحها ما يقرب من المليون مشاهدة.

وتتعاون سمر في "يلا نفرح" مع مجموعة من كبار صناع المزيكا، الأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر

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خالد رؤوف، ومنتج فني فادي صبحي، وتم تسجيلها في استوديو صوت الحب.

وخلال الفترة الماضية، قامت المطربة سمر بطرح أكثر من أغنية، واستطاعت من خلالهم تحقيق نجاح كبير في سوق الموسيقي، ويعد آخر الأغاني التى قامت بطرحها "الدلع الحلو"، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.

وتعاونت سمر خلال أغانيها الماضية مع عدد كبير من كبار الملحنين والموزعين والشعراء والمخرجين.