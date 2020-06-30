نانسي عجرم تعلق على أغنية كارول سماحة الجديدة

أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بتعليق الفنانة نانسي عجرم على أغنيتها الجديدة "Bon Voyage"

، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت نانسي عن أغنية كارول:"أجمل شيء في هذه الأيام نشر المتعة، أهنيكي عزيزتي كارول على أغنيتك الجديدة،

ودائما مليئة بالطاقة والإيجابية".

وردت عليها كارول بإمتنان قائلة:"أقدر هذا جدا، خاصةً عندما تأتي من ملكة الأغاني السعيدة، أشكرك عزيزتي، بارك الله في روحك الجميلة".

يذكر ان كارول قد أطلقت أغنيتها الجديدة "Bon Voyage"

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من خلال إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة،

الأغنية من كلمات:كامالا خيربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيرير، توزيع:روجير أبياكل، جمعت الأغنية بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

وتأتي الأغنية بعد آخر إصدارات كارول الفنية من خلال أغنية "مش هعيش" التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي.



